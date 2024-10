Spacex Starship: Testflug Nummer 5 im Livestream

Die US-Flugbehörde FAA hat am Samstag die Startfreigabe gegeben: Das Starship darf wieder abheben.

Der Start findet wieder in Texas statt. Starship soll, wie schon beim Testflug Nummer 4, im Indischen Ozean wassern.

Zum ersten Mal wird bei diesem Testflug das „Essstäbchen-Manöver“ ausgeführt. Dabei fliegt der Booster, nachdem Starship abgekoppelt wurde, zurück zur Startrampe. Dort soll er von 2 Greifarmen in der Luft aufgefangen werden. SpaceX nennt diese Vorrichtung Mechazilla, in Anspielung an das Filmmonster MechaGozdilla.