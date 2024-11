Chinas neue Rakete ist Klon von SpaceX Starship

Die chinesische Rakete Langer Marsch 9 ist seit nunmehr rund 10 Jahren in Entwicklung. In dieser Zeit hat sich das Design mehrfach verändert. Im Rahmen einer Flugschau im chinesischen Zhuhai wurde nun die neueste Variante präsentiert. Und diese dürfte vielen bekannt vorkommen, denn sie sieht ziemlich exakt wie das Starship von SpaceX aus.

Laut den Informationen, die auf der Flugshow gegeben wurden, will China die Rakete spätestens im Jahr 2033 fliegen lassen. Genau wie das Starship soll auch die Langer Marsch 9 bemannte Flüge zum Mond und später zum Mars ermöglichen.

Und auch die zweite Stufe sieht den neuen Fotos zufolge dem Starship sehr ähnlich. Inklusive Flügel an ähnlichen Positionen. Gepostet wurden die Fotos auf dem chinesischen Online-Netzwerk Weibo . Von der Ähnlichkeit berichtet auch Ars Technica .

SpaceX-Testflug

Das SpaceX-Pendant Starship ist hingegen schon weiter fortgeschritten in seiner Entwicklung. Der nächste und somit 6. Testflug steht am Montag dem 18. November an.

➤ Mehr lesen: SpaceX gibt Starttermin für nächsten Starship-Launch bekannt

An diesem Tag öffnet sich das Startfenster um 22 Uhr (MEZ) und bleibt 30 Minuten geöffnet. 30 Minuten vor dem geplanten Launch wird die Liveübertragung auf X starten.

Beim 5. Flug feierte das SpaceX-Team einen vollen Erfolg. Nicht nur der Flug selbst, sondern auch die Landung und das Auffangen mit den sogenannten Chopstick-Armen verliefen allesamt wie geplant.