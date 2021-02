5 praktische Apps für gerootete Android-Smartphones

Durch das Modifizieren der Firmware umgehen wir die Restriktionen von Android und können auch auf Systemdateien zugreifen, die sonst nicht so einfach erreichbar wären. Die erweiterten Rechte erlauben uns auch den Einsatz einiger interessanter Apps, die uns das Android-Leben noch angenehmer gestalten können.

Dass es sich bei Android um ein grenzenloses Betriebssystem handelt, ist aber alles andere als richtig. Auch hier braucht es erhöhte Rechte, um tiefer in das System eingreifen zu können. Selbst das Löschen von vorinstallierten Anwendungen ist teilweise nicht möglich, wenn keine Systemrechte vorhanden sind. Um an diese Rechte zu kommen, braucht es das sogenannte Rooting.

Sofern wir alles Wichtige markiert haben, packt Migrate unsere Daten in eine flashbare ZIP-Datei, die unter anderem auch mit Magisk kompatibel ist. Nachdem wir den Sprung auf die neue ROM geschafft haben, wird die ZIP-Datei einfach entpackt bzw. installiert und der alte Zustand ist wiederhergestellt.

Die verhältnismäßig neue App kümmert sich um das Sichern und Wiederherstellen unserer Daten. Einmal installiert, starten wir Migrate einfach vor dem nächsten ROM-Wechsel und lassen uns vom Assistenten an die Hand nehmen. Dieser fragt uns im Prozess, welche Daten gesicherten werden sollen. Apps, SMS, Kontakte, Bilder und andere Daten können hier ausgewählt werden. Über eine eigene App-List können wir sogar fein abstimmen, welche Apps wir haben möchten und ob wir die dazugehörigen Daten auch mitnehmen wollen.

Permission Ruler

Wenn es um die Kontrolle über die eigenen Daten geht, ist die Rechteverwaltung ein ganz besonders wichtiges Thema. Über diese bekommen Apps, egal woher sie stammen, ihre Erlaubnis auf gewisse Daten auf unserem Gerät zuzugreifen. Möchten wir etwa einen Messenger nutzen, müssen wir die Berechtigung zum Auslesen unsere Kontakte vergeben, um eine Nutzung unserer Kontakte zu ermöglichen.

Während iOS immer aggressiver versucht, gegen den Missbrauch von Rechten vorzugehen, ist Android hier lange hinterhergehinkt. Trotz verbesserter Rechteverwaltung ist eine App wie Permission Ruler aber Gold wert. Auf ungerooteten Geräten ermöglicht diese das manuelle Einstellen sämtlicher Berechtigungen für jede einzelne App. Möchten wir einer bestimmten App Rechte entziehen, können wir dies über die neue Verwaltungsseite tun.

Auch lassen sich Apps komplett ignorieren und Abfragen sperren, wenn wir nicht mehr von der Bitte um Berechtigungen hören möchten. Wer die Anwendung auf einem Root-Gerät einsetzt, bekommt aber noch mehr von Permission Ruler. Wenn unser Gerät im Standby ist, knallt Permission Ruler die Tür nämlich komplett zu. Geht unser Display aus, entzieht die App allen anderen Anwendungen automatisch bis zur nächsten aktiven Verwendung des Geräts die Rechte.

Dem unsauberen Treiben so mancher Apps wird so ein Riegel vorgeschoben. Falls es an manchen Stellen zu Funktionseinschränkungen kommt, können wir über eine eigene Liste Ausnahmen hinzufügen.

Permission Ruler ist kostenlos für Android erhältlich.