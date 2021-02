Die besten Aufbau-Simulationen für iOS und Android

Wir züchten Tiere heran und bewirtschaften Felder mit Pflanzen, die wir für den täglichen Bedarf benötigen. In Stardew Valley steht uns aber nicht nur eine Farm, sondern gleich eine ganze Insel für jede Menge Erlebnisse zur Verfügung. Unzählige Bewohner gibt es hier, die uns mit ihren manchmal auch verrückten Persönlichkeiten immer wieder über den Weg laufen. Haben wir gerade keine Lust auf die Farm, können wir uns zum Angeln hinsetzen und dabei das ein oder andere Prachtexemplar an Land ziehen.

2016 erstmalig erschienen und mittlerweile auf allen wichtigen Plattformen vertreten, gehört Stardew Valley sicherlich zu den besonders erwähnenswerten Simulationen. Entwickelt wurde das Spiel über knapp 10 Jahre hinweg von einem einzigen Entwickler, der an die Zeiten von Harvest Moon anknüpfen wollte. In Stardew Valley übernehmen wir die Farm unseres Großvaters und bauen diese quasi aus dem Nichts neu auf.

In RollerCoaster Tycoon übernehmen wir die Verantwortung für einen Freizeitpark. Klein beginnend, mit nur wenigen Anlagen, die für niedrige Besucherzahlen konzipiert sind, gilt es für uns behutsam auszubauen. Während wir Expansionsschritte planen, müssen wir immer wieder die Konsequenzen einer Erweiterung miteinkalkulieren. So langweilen sich die Besucher schnell, wenn die Achterbahnen nicht immer schneller und größer werden und die Wartezeiten zu hoch sind.

Gerade zu Beginn sollten wir uns aber jeden Schritt zweimal überlegen. Wenn die ersten Straßenzüge angelegt und Gebiete für Wohnungen, Büros und Fabriken gesetzt werden, sollte auch an die Zukunft gedacht werden. Während unsere Einwohner nämlich anfangs noch viel akzeptieren, fordern sie mit der Zeit bessere Bedingungen. Eine Wohnung neben einer stinkenden Fabrik wird die Bewohner schnell in andere Städte treiben.

Bei Pocket City handelt es sich um einen klassischen Stadtbau-Simulator, wie ihn viele noch von SimCity kennen. Während SimCity bereits ordentlich in die Jahre gekommen ist, verbindet Pocket City alte Elemente des Klassikers mit modernen Neuerungen. Auch hier beginnen wir auf einer leeren Landschaft. Es gilt unsere Stadt innerhalb kürzester Zeit an die Nachbarstädte anzubinden und viele neue Bewohner mit möglichst attraktiven Angeboten anzulocken.

In der Rolle des El Presidente herrschen wir über unsere gesamte Insel und diktieren wo gebaut wird, was wir produzieren und mit welchen Staaten am Ende gehandelt wird. Wie genau wir regieren bleibt uns überlassen. Während El Presidente zum Diktator geboren ist, haben wir sehr wohl die Möglichkeit, die Demokratie leben zu lassen. Auch andere Eigenschaften von El Presidente, etwa seine Liebe zum Alkohol oder seine Einstellungen gegenüber gesellschaftspolitischen Themen, beeinflussen den Verlauf unseres Spieles.

Animal Crossing: Pocket Camp

Bei Pocket Camp handelt es sich um den mobilen Ableger des Animal-Crossing-Franchise. In Pocket Camp finden wir uns auf einem Campingplatz ein, der unser neues Zuhause wird. Anders als bei den Varianten für Nintendo-Geräte besitzen wir hier nämlich kein Haus, sondern schlagen unsere Zelte zwischen anderen Bewohnern auf.

Da kein Bewohner hier permanent verbleibt, lernen wir mit der Zeit ständig neue Leute kennen, mit denen wir uns unterhalten und Gegenstände tauschen können. Wie wir andere Camper kennenlernen ist dabei etwas ungewöhnlich. Ob wir Besuch bekommen hängt nämlich nicht unbedingt von unserer Persönlichkeit ab.

Stattdessen hat jeder Besucher eine Vorstellung, wie unser Campingplatz auszusehen hat. Was sich die einzelnen Figuren wünschen, kann jederzeit abgerufen werden. Um uns anzuspornen, immer neue Gegenstände zu besorgen, lassen die Besucher uns wissen, was ihnen fehlt. Haben wir etwa keinen Lautsprecher, müssen wir diesen erst auftreiben, um neue Gäste anzulocken.

Um an diese Gegenstände zu kommen ist es aber wiederum sehr wichtig, neue Freundschaften zu knüpfen. Nur so kommen wir an ganze Objekte oder wichtige Einzelteile, die wir dann zum Crafting nutzen können. Selbstverständlich können wir auch in Pocket Camp angeln, Insekten jagen und Früchte sammeln. Besondere Angelturniere und saisonale Neuerungen bringen regelmäßig Abwechslung in das Spiel.

Animal Crossing Pocket Camp ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.