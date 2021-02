5 Kartenspiel-Apps für iOS und Android

Als spannende Multiplayer-Variante enthält diese Version von UNO auch einen 2-gegen-2-Modus. Gemeinsam mit einem anderen Spieler gilt es hier taktisch klug vorzugehen und vor allem Sonderkarten im richtigen Moment einzusetzen. Um nicht an der Kommunikation zu scheitern, kann direkt in der App mit anderen Spieler über Sprachnachrichten kommuniziert werden.

Sowohl on-, als auch offline kann nach den klassischen Spielregeln gespielt werden. Wie bei so vielen Klassikern haben die meisten Familien aber auch bei UNO mit der Zeit eigene Regeln, freiwillig oder aus Unwissen, entwickelt. Die neueste Version von UNO gibt uns hier einen gewissen Spielraum. Wie zum Beispiel der mehrfache Einsatz von Sperr-Karten gehandhabt wird oder wie sich die Spieler verhalten müssen, wenn sie keine Karten ablegen können, kann hier individuell festgelegt werden.

1969 erfunden, gehört UNO sicherlich zu den bekanntesten Kartenspielen auf dem Markt. Seit mehr als 60 Jahren verbreitet sich das Spiel aus den USA und wird auch heute noch ausgiebig gespielt. Über die Zeit hinweg hat die klassische Variante mit den bunten Karten einige digitale Ableger bekommen. Da die Lizenzierung in den vergangenen Jahren ein paarmal gewechselt hat, ist UNO auch auf dem Smartphone in mehreren Versionen erschienen.

Exploding Kittens

Bei Exploding Kittens handelt es sich um eines jener Spiele, das erst im digitalen Zeitalter geboren wurde. Das Spiel konnte sich vor einigen Jahren auf Kickstarter durchsetzen und stieg zu dem am höchsten dotierten Spiel in der Geschichte der Plattform auf. Exploding Kittens ist sowohl als App, als auch Analog als echtes Kartenspiel erhältlich.

Im Fokus stehen, wie der Name bereits erahnen lässt, süße Kätzchen, die mit aller Macht am Explodieren gehindert werden müssen. Bei jedem Zug müssen Spieler neue Karten abheben, die neue Aktionen ermöglichen oder das schnelle Ende bringen. So können wir beispielsweise dazu gezwungen werden, im nächsten Zug zweimal abzuheben oder einen Blick in unsere Karten zuzulassen. Auch Karten, die Spielzüge unsere Mitspieler blockieren, sind enthalten. Die wohl wichtigsten Karten bei Exploding Kittens sind aber die Entschärfer.

Sollten wir während einer Runde eine explodierende Katze abheben, müssen wir diese entschärfen bzw. loswerden. Sollte dies nicht gelingen, verlieren wir das Spiel. Das kurzweilige Spiel kann mit bis zu fünf Spieler gespielt werden. Mit einer recht kurzen Spieldauer sind viele abwechslungsreiche Runden möglich

Exploding Kittens ist um 2,29 Euro für iOS und um 1,99 Euro für Android erhältlich.