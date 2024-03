Frankreich startet Produktion von neuem Atom-U-Boot

Frankreichs neue Klasse an Atom-U-Booten hat einen wichtigen Entwicklungsschritt hinter sich gebracht. So wurde in der U-Boot-Werft in Cherbourg in der Normandie am 20. März der Stahl für das erste von 4 Booten geschnitten. Die feierliche Zeremonie fand unter Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Regierungs- und Militärvertreter*innen statt.

Auslieferung ab 2035 geplant

Hergestellt werden die U-Boote vom staatlichen Schiffsbauer Naval Group. Dieser rechnet damit, dass zwischen 2026 und 2027 mit dem Zusammenbau der verschiedenen Abschnitte des ersten U-Boots begonnen wird. Eine Fertigstellung ist Anfang der 2030er-Jahre geplant.

Ausgeliefert werden soll es schließlich irgendwann nach 2035, wie es heißt. Die insgesamt 4 U-Boote sollen bis in die 2080er-Jahre die seegestützte nukleare Abschreckung Frankreichs gewährleisten.