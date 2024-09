Vorsicht: Änderung bei WhatsApp könnte für User peinlich werden

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Demnach würde ein animiertes Bild noch einmal deutlich mehr ausdrücken. Insofern sollte eine Animation gut gewählt sein, bevor man sie jemanden zukommen lässt.

Umso unangenehmer, wenn man jemanden über WhatsApp unabsichtlich ein GIF schickt, das völlig an der eigentlichen Intention vorbeigeht. Durch eine Änderung bei der GIF-Funktion in WhatsApp könnte dies nun ziemlich leicht passieren. Daher sollte man künftig gut aufpassen, wenn man diese Funktion nutzt.

Die Änderung beim Versenden von GIFs

Bislang war es so: Man sucht und findet ein passendes GIF, tippt es an und die Animation wird noch einmal vergrößert in einer Vorschau angezeigt, wo man auch eine Bildunterschrift hinzufügen konnte.

Nun ist es so: Befindet man sich in der Liste, in der die GIFs dargestellt sind und tippt auf ein animiertes Bild, wird es umgehend versendet - ohne den Zwischenschritt mit der Vorschau. Genauso wie es bereits bei den Stickern der Fall ist.

