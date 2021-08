Mit seinen ungewöhnlichen und radikalen Ansätzen soll das Fahrzeug zu einem " Experience Device " werden. Der Innenraum sei ein Erlebnisraum, heißt es in einer Aussendung von Audi. Ergänzt wird das Konzeptauto durch ein ganzheitlich digitales Ökosystem und fortgeschrittenem automatisierten Fahren .

"Unsichtbares" Lenkrad

Zu diesen radikalen Neuheiten zählt etwa ein Lenkrad und eine Pedalerie, die sich komplett im Frontbereich des Cockpits versenken lässt. Will man sich beispielsweise vom Auto chauffieren lassen, können Lenkrad und Pedale in eine unsichtbare Position geschwenkt werden. Will man lieber selbst ans Steuer, können Lenkrad und Pedale wieder hervorgeholt werden.

Ungewöhnlich ist auch der variable Radstand, der sich um bis zu 25 Zentimeter ausdehnen lässt. Ausgestreckt beträgt der Radstand 5,19 Meter. Dieser "Grand Touring"-Fahrmodus soll beim automatisierten Fahren zum Einsatz kommen. Bei reduziertem Radstand von 4,94 Meter wird der Sport-Modus aktiviert und der Skysphere lässt sich per Lenkrad steuern.