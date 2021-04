Warum Audi von der Bluetooth-Musikwiedergabe im Auto nichts hält

Audi lotet verschiedene neue Möglichkeiten der Musikwiedergabe in seinen Fahrzeugen aus. Helfen könnte eine Partnerschaft mit Sonos.

"Musik via Bluetooth vom Smartphone abzuspielen, ist natürlich sehr komfortabel. Allerdings blutet mir als Tontechniker auch ein wenig das Herz, denn Bluetooth schmälert die Klangqualität deutlich", sagt Tobias Gründl, leitender Sound-Stratege bei Audi im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz.

Mit künstlichen Köpfen testet Audi die Soundabstimmung in den Fahrzeugen

Minderwertige Qualität durch Bluetooth

Das liege an der eingeschränkten Bandbreite: Denn die Audiodaten müssen für die Bluetooth-Übertragung umgewandelt werden. Beim Fahrzeug kommen in der Folge komprimierte Audiodateien an, die die Qualität des Musikwiedergabe deutlich schmälern.

Das beste Soundsystem nützt nichts, wenn die Audioquelle eine minderwertige Qualität aufweist. Insofern ist Audi dabei, neue Möglichkeiten zu realisieren, um Musik im Auto wiedergeben zu können.