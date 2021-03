Audi entwickelt keine Verbrennungsmotoren mehr

"Wir werden keinen neuen Verbrennungsmotor mehr entwickeln, sondern unsere bestehenden Verbrennungsmotoren an neue Emissionsrichtlinien anpassen", so der Audi-Chef: "Mehr als 90 Prozent unserer aktuell verkauften Autos sind Verbrenner, aber die Zukunft fährt elektrisch."

20 E-Autos in 5 Jahren

Audi will in 5 Jahren 20 Elektro-Modelle anbieten. Nach dem großen SUV e-tron und dem teuren Sportwagen e-tron GT soll im April der kleine SUV Q4 e-tron folgen, der "für viele Menschen erschwinglich und der Einstieg in die E-Mobilität bei Audi sein" soll.

Der Q4 e-tron werde sich "gut verkaufen und für erhebliche Stückzahlen sorgen", sagte Duesmann. Die elektrische Luxuslimousine, die unter dem Projektnamen "Artemis" entwickelt wird und dem Tesla Model S Konkurrenz machen soll, werde frühestens Ende 2024 präsentiert werden.