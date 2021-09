VW zeigt lang erwarteten E-Bus Buzz

Beim „ID Buzz AD“ steht AD für autonomes Fahren (autonomous driving) . Mit Hilfe des VW-Partners Argo AI soll der Familienbus mit selbstfahrenden Kapazitäten ausgestattet sein. Zu sehen gab es den Bus erstmals am Sonntagabend im Vorfeld der diesjährigen IAA-Autoshow in München.

Autonome Autos bis 2030

VW’s Herbert Diess sagte anlässlich der Präsentation: „Autonomes Fahren wird die Industrie verändern wie nichts zuvor, es wird unsere komplette Welt verändern.“ Als „Deadline“ für diese Veränderung nannte Diess das Jahr 2030. Bis dahin sollen die VW-Fahrzeuge auf E-Mobilität umgestellt sein, und autonome Services sollen verfügbar sein. Auch im ID Buzz AD.

Der E-Bus ist noch immer in Entwicklung, berichtet Cnet von der IAA-Vorabpräsentation. Ursprünglich war 2023 als Produktionsdatum vorgesehen. Ob dieses halten wird, ist fraglich und zwar vor allem wegen der autonomen Funktionen, die geplant sind. In den Bussen werden in der Testphase natürlich noch immer Menschen am Steuer sitzen müssen, das wird auch beim ID Buzz AD der Fall sein.