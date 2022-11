Nio: So viel kosten die chinesischen Elektroautos in Deutschland

Der Hersteller aus China hat die Kaufpreise seiner E-Autos bekanntgegeben. Ein baldiger Marktstart in Österreich kündigt sich ebenso an.

Wer sich ein Nio-Elektroauto kaufen möchte, hat die Wahl, ob der Akku gemietet oder samt Auto gekauft wird. Bei der Option "Battery as a Service (BaaS)" werden für eine 75-kWh-Batterie monatlich 169 Euro fällig. Der Akku mit 100 kWh kostet 289 Euro pro Monat .

Als der Hersteller aus China seinen Markteintritt in Deutschland bekannt gegeben hatte, waren die Nio-Elektroautos nur in Verbindung mit einem Abo verfügbar . Nun wurde auch eine Kaufoption hinzugefügt und die tatsächlichen Kaufpreise veröffentlicht .

Zu all den genannten Kaufpreisen der Nio-Elektroautos kommen noch Liefer- und Verwaltungsgebühren in der Höhe von 950 Euro hinzu - egal ob man die Batterie mietet oder kauft.

Die Mittelklasse-Limousine Nio ET5 kostet in Deutschland inklusive 75-kWh-Akku genau 61.900 Euro . Die Reichweite für diese Konfiguration gibt Nio mit 445 Kilometer an. Die Variante mit dem größeren 100-kWh-Akku kommt auf 70.900 Euro - hier liegt die Reichweite bei 580 Kilometer . Wer lieber monatlich für die Batterie bezahlt, kann den ET5 für 49.900 Euro kaufen.

Die Großraum-Limousine Nio ET7 wird in Deutschland inklusive Batterie ab 81.900 Euro (75 kWh Akku) angeboten. Damit soll das Elektroauto 445 Kilometer weit kommen. Will man die größere Batterie (100 kWh) haben, werden für den ET7 90.900 Euro fällig. Die Reichweite erhöht sich dadurch auf 580 Kilometer . Der Kaufpreis für dasselbe Modell mit Akku-Miete liegt bei 69.900 Euro .

Baldiger Start in Österreich

In Österreich sind die Elektroautos von Nio derzeit noch nicht verfügbar. Ein baldiger Marktstart des chinesischen Autoherstellers kündigt sich allerdings bereits an. In aktuellen Job-Ausschreibungen werden derzeit Marketing-Mitarbeiter*innen für Österreich gesucht.

Es dürfte somit nur eine Frage der Zeit sein, bis die Nio-Autos auch in Österreich verfügbar sind. Die oben genannten Preise beziehen sich jedoch nur auf Deutschland. Für Österreich können diese Angaben als Richtwert dienen. Wie viel die Nio-Elektroautos hierzulande kosten werden, dürfte der Autobauer spätestens beim Markteintritt bekannt geben.