Zu ähnlich? Audi verklagt chinesischen Elektroautohersteller

In Norwegen verkauft Nio bereits seine Elektroautos. Demnächst soll in weitere europäische Länder expandiert werden. Gegen Ende des Jahres will der chinesische Elektroautohersteller seine Fahrzeuge auch in Deutschland anbieten. Doch dafür gibt es einen Stolperstein. Audi hat nämlich gegen Nio eine Klage eingebracht.

Audi stößt sich an den Nio-Modellbezeichnungen ES6 und ES8. Diese beiden Bezeichnungen würden den eigenen Audi-Modellen S6 und S8 zu stark ähneln, argumentiert der deutsche Autobauer. Über die konkreten Details wollten sich weder Audi noch Nio gegenüber dem Handelsblatt äußern.

Mit Premium-Limousine nach Deutschland

Im 4. Quartal 2022 will der aufstrebende Autobauer aus China jedenfalls seine elektrische Premium-Limousine ET7 nach Deutschland bringen. Welche Versionen der elektrischen Flaggschiff-Limousine zur Auswahl stehen werden, hat Nio noch nicht bekannt gegeben.