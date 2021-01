Chinesischer Tesla-Rivale bringt E-Auto mit Wechsel-Akku

Akku tauschen an Swap Station

Der ET7 von Nio kann wie üblich an Ladestationen geladen werden. Außerdem kann ein leerer Akku in einer Nio-Wechselstation, den so genannten Battery Swap Stations, automatisch gegen einen vollen Akku getauscht werden. Dieser Vorgang dauert weniger als 5 Minuten und ist somit wesentlich schneller als das Laden an einer Ladestation.