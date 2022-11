Dieses günstige, chinesische Elektroauto kommt nach Europa

Der Autohersteller Geely bringt den Geometry C in einigen europäischen Ländern auf den Markt.

Immer mehr Elektroautos aus China drängen auf den europäischen Markt: Aiways, BYD, NIO, Ora oder Xpeng, um nur einige zu nennen. Diese Liste wird nun um den nächsten chinesischen Autohersteller erweitert.

Geometry hat nämlich bekannt gegeben, dass der Markteintritt in Europa im kommenden Jahr über die Bühne gehen wird. Geplant ist, dass zunächst das Elektroauto Geometry C ab der ersten Jahreshälfte 2023 in Ungarn, Tschechien und der Slowakei verkauft wird. Weitere Fahrzeuge von Geometry sollen folgen.

Ein entsprechender Vertrag wurde Anfang November zwischen dem ungarischen Autoimporteur Grand Automotive Central Europe und dem Autohersteller unterzeichnet, wie CarNewsChina berichtet.