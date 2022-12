Produktion von Solarauto startet: 7 Monate fahren ohne Steckdose

Das holländische Start-up Lightyear beginnt laut eigenen Angaben mit der Produktion seines E-Autos mit Solardach. Der interne Akku wird dabei mit Sonnenenergie geladen. Bis zu 70 Kilometer Reichweite soll man so pro Tag dazugewinnen können, sagen die Macher.

Lightyear hat auch durchgerechnet, wie lange man bei typischer Nutzung ohne Steckdose auskommt. Das hängt in erster Linie von den geografischen Begebenheiten hinsichtlich Sonneneinstrahlung ab. In Portugal sollen es über die wärmeren Jahreszeiten 7 Monate sein, in Amsterdam immerhin noch über 2 Sommermonate.