Der weltgrößte Akkuhersteller CATL will die Batterien mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg noch heuer in die Massenproduktion bringen.

Das Unternehmen arbeitet mit Flugzeugbauern zusammen, um deren Sicherheits- und Qualitätsanforderungen zu gewährleisten.

Natrium-Ionen-Akkus für Autos

CATL wolle noch heuer in die Massenproduktion gehen – allerdings von Zellen für den Einsatz in Elektroautos. Auf der Shanghai Autoshow kündigte das Unternehmen auch die Kooperation mit dem Autobauer Chery an. Chery wird die ersten E-Autos mit den Natrium-Ionen-Akkus von CATL herstellen. CATL hatte die erste Generation dieser Akkus mit einer Energiedichte von 160 Wh/kg 2021 auf den Markt gebracht.