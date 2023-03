Xiaomi experimentiert mit Festkörperakku, 33 Prozent mehr Leistung

Silizium-Kohlenstoff-Akku von Honor

Generell erfordert die Entwicklung von Festkörperakkus in elektronischen Geräten noch mehr Forschung. Aufgrund der notwendigen Miniaturisierung kommen sie in diesem Bereich noch kaum zum Einsatz. Mehrere Handy-Hersteller versuchen sich aber an neuartiger Technik.

Honor etwa hat einen neuen Silizium-Kohlenstoff-Akku vorgestellt, der länger halten soll. Der Akku mit Silizium-Kohlenstoff-Anoden soll eine höhere Leistungsdichte aufweisen als konventionelle Lithium-Ionen-Akkus mit Graphit-Anoden. Konkret soll die um12,8 Prozent gesteigert werden. Die futurezone hat berichtet.