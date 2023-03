Neuartiger Smartphone-Akku soll deutlich länger durchhalten

Der chinesische Smartphone-Hersteller Honor hat einen neuen Akku vorgestellt, dessen Nutzungdauer deutlich länger ausfallen soll. Der Akku mit Silizium-Kohlenstoff-Anoden soll eine höhere Leistungsdichte aufweisen als konventionelle Lithium-Ionen-Akkus mit Graphit-Anoden. Konkret soll die um 12,8 Prozent gesteigert werden.

Laut dem Honor-CEO George Zhao würden Lithium-Ionen-Akkus ab einer Restspannung von 3,5 Volt einen raschen Abfall an Restlaufdauer aufweisen, wie er auf dem heurigen Mobile World Congress (MWC) erklärt hat. Bei einem niedrigen Ladestand sinke daher die Restladung noch schneller als zuvor. Mit dem Silizium-Kohlenstoff-Akku sei die Restkapazität um 240 Prozent höher. Das habe zur Folge, dass der Akku deutlich länger durchhält.

Wann und in welchen Modellen dieser neue Akku verbaut wird, ist noch nicht bekannt. So hat Honor am MWC etwa sein neues Spitzenmodell Magic 5 Pro angekündigt – die futurezone hat berichtet. Dieses ist allerdings noch nicht mit dem neuen Akku ausgestattet.