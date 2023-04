Feststoffbatterien: Wann sie zum Einsatz kommen und was sie versprechen

Mehr Sicherheit, langes Fahrvergnügen und schnelles Aufladen: All das verspricht die Feststoffbatterie. Autohersteller wie Nissan, BMW oder VW investieren einiges in die neuartige Batterie, schon in wenigen Jahren sollen die ersten E-Autos mit Feststoffbatterie vom Band laufen. Der Batteriehersteller QuantumScape wirbt sogar mit einer Batterie, die sich in nur wenigen Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lassen soll.

Doch wann ist die Markteinführung der Feststoffbatterie tatsächlich realistisch und was taugt sie wirklich? Das haben wir uns in der neuen Folge "fuzo explains..." mal genauer angesehen.