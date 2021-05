Wie funktioniert der Akku eines Smartphones?

In den meisten unserer Geräte ist ein Lithium-Ionen-Akku verbaut. Lithium ist ein chemisches Element und gehört zur Gruppe der Alkalimetalle. Patricia Bartos erklärt euch in der neuen Folge "fuzo explains...", wie Lithium den Akku zum Laufen bringt und wie er genau funktioniert.

Jeden Donnerstag eine neue Folge

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Videoredakteurin Patricia Bartos schaut sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Ausgabe.