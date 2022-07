1.000 Kilometer Reichweite: Nio E-Auto mit Feststoffakku kommt heuer

Der chinesische Autobauer Nio bringt sein 150-kWh-Feststoffakku heuer heraus, wie das Start-up mitteilt. Der Akku besteht aus einem festen Elektrolyten, einer Silizium-Kohlenstoff-Komposit-Anode und einer Nickelkathode. Die Energiedichte liege laut dem Hersteller bei 360 Wh/kg. Ein Telsa Model 3 erreicht vergleichsweise 150 Wh/kg.

Der Festkörperakku soll für alle Nio-Modelle verfügbar sein und für eine höhere Reichweite sorgen. So soll der ES8 eine Reichweite von 800 Kilometern erreichen, der ES6 100 Kilometer mehr. Der neue ET7 hingegen schafft sogar über 1.000 Kilometer nach NEFZ-Standard.

WeLion ist möglicher Akku-Lieferant

Da die Akkus in Nio-Modellen austauschbar sind, können alle bestehenden Modelle mit dem Festkörperakku ausgestattet werden, berichtet Arena EV. Auch können Besitzer*innen von Nio-Fahrzeugen entscheiden, ob sie ihren Stromspeicher an einer Station aufladen oder an einer Wechselstation gegen ein geladenes Modell austauschen.

Der Lieferant der Akkus wurde zwar nicht explizit genannt, es dürfte sich aber um das chinesische Unternehmen WeLion handeln. Dieses gab zumindest im März bekannt, dass es den Autobauer mit seinen halbfesten Akkus für den ET7 ausstatten werde.

Die Preise wurden noch nicht bestätigt.