Feststoffakkus für Mercedes: 80 Prozent mehr Reichweite

Das Unternehmen stellt zusammen mit dem Batterie-Unternehmen Factorial den Feststoffakku Solstice (zu Deutsch: Sonnenwende) vor, der die Reichweite von Elektrofahrzeugen " um bis zu 80 Prozent " erhöhen soll. Der Akku soll bis Ende des Jahrzehnts auf dem Markt sein und nicht nur in Elektroautos verbaut werden, sondern auch in Unterhaltungselektronik .

In den vergangenen Jahren berichteten Autobauer von mehreren Durchbrüchen in der Forschung. Nun will auch Mercedes-Benz eine solche Wunderbatterie entwickelt haben.

Teslas mit fast halber Reichweite

Mit einer Energiedichte von 450 Wattstunden pro Kilogramm reiht sich Solstice in aktuelle Feststoffbatterien ein. Der weltgrößte Akkuhersteller CATL aus China will Feststoffakkus mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg etwa noch heuer in die Massenproduktion bringen. Auch an Zellen mit einer Energiedichte von mehr als 700 Wh/kg wird gearbeitet, wodurch Reichweiten von mehr als 2.000 Kilometer möglich werden sollen.

Zum Vergleich: Tesla-Akkus haben, je nach Art, Energiedichten zwischen 130 Wh/kg (LFP-Zellen) und 320 Wh/kg (NCA-Zellen). Die NMC-Zellen des Tesla Model Y liegen etwa bei einer Energiedichte von 250 Wh/kg, also etwas über der Hälfte der nun angekündigten Feststoffbatterie. Würde man also einen Solstice-Akku in ein Tesla Model Y verbauen, würde die reale Reichweite des Autos von etwa 400 Kilometer auf mehr als 700 Kilometer ansteigen. Das entspricht ziemlich genau 80 Prozent.