US Navy baut Hochleistungs-Mikrowellenwaffe gegen Drohnen

Die US Navy will bis 2026 eine Hochleistungs-Mikrowellenwaffe auf einem ihrer Schiffe installieren. Das geht aus dem Finanzbericht für 2025 hervor, der kürzlich veröffentlicht wurde. Demnach soll die Entwicklung aus dem Projekt METEOR hervorgehen. Wofür dieses offensichtliche Akronym steht, ist allerdings unbekannt.

Die Navy erhofft sich dadurch in erster Linie, Bedrohung durch Drohnen auf Hoher See zu eliminieren, ohne dafür wertvolle Boden-Luft-Rakteten verschießen zu müssen. Vor allem der Konflikt mit den jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer haben zuletzt die Notwendigkeit derartiger Abwehr in den Fokus gerückt. Mikrowellenwaffen sollen besonders niedrige Kosten pro Schuss aufweisen, schnell einsatzfähig sein und mehrere Ziele gleichzeitig angreifen können.