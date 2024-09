"Verschwörung": Navy installierte sich illegales WLAN auf Kriegssschiff

Das illegale WLAN-Netzwerk wurde als " STINKY " bezeichnet. Nur ausgewählte Besatzungsmitglieder in höheren Positionen erhielten Zugang zu dem WiFi. Vor allen anderen Personen an Bord, wurde versucht, das Netzwerk geheim zu halten .

Keine triviale Aufgabe

Als unter der Besatzung mehrere Gerüchte über ein solches WLAN laut wurden, wurde die Existenz des Netzwerkes abgestritten. Irgendwann wurde die Bezeichnung geändert, sodass man meinen konnte, es handle sich um das Netzwerk für einen kabellosen Drucker - obwohl es einen solchen an Bord gar nicht gegeben hat.

Eine Starlink-Antenne an Bord eines US-Kriegsschiffes zu schaffen und sie dort auf der Außenseite zu installieren, ist keine triviale Aufgabe, wie man sich vorstellen kann. Es waren mehrere Personen in den Plan eingeweiht und an der Beschaffung des illegalen WLANs beteiligt. Die US Navy spricht in einem Untersuchungsbericht daher auch von einer "kriminellen Verschwörung".

Mehrmals wurde das Starlink-WLAN an Vorgesetzte gemeldet und mehrmals wurde an Bord der USS Manchester danach gesucht. Jedes Mal ist es gelungen, die Existenz des Netzwerkes zu verschleiern – ein Umstand, der in der Untersuchung ebenso Fragen aufwirft, wie der Umstand, wie das WiFi solange unentdeckt bleiben konnte.