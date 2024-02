Mysteriöses neues Boot der US Navy gesichtet

Das neue Boot der US Navy erinnert stark an Drogen-U-Boote bzw. "Narco-Subs" der Kokain-Kartelle.

Der Freibord, also der Teil oberhalb der Wasseroberfläche, misst nur etwa 0,3 Meter . Der Tiefgang liegt hingegen bei 1,5 Meter . Das Schiff ist 2 Meter breit und 21 Meter lang . Auf der Oberfläche ist eine große, rechteckige Abdeckung zu sehen, was wohl der Zugang zum Ladungsbereich sein dürfte.

Ein mysteriöses Boot im Hafen von San Diego sorgt bei Militärbeobachter*innen für Aufsehen. Bei dem schwimmenden Gefährt der US Navy dürfte es sich um einen Prototyp handeln, wie der Marineexperte H I Sutton schreibt .

Narco-Subs

So erinnert das Schiff an Boote, die Drogenkartelle verwenden, um große Mengen an Suchtmittel möglichst unauffällig auf dem Seeweg zu transportieren. Derartige Drogen-U-Boote oder “Narco-Submarines” werden immer wieder von den Behörden aufgegriffen. Vor allem südamerikanische Kartelle verwenden sie für den Transport von Kokain.

Bei diesen Drogen-Booten handelt es sich manchmal um Semi-U-Boote (Halbtaucher), manchmal aber auch um "richtige", die vollständig unter Wasser schwimmen. Einige sind bemannt, es gibt aber auch unbemannte Narco-Subs. Auch torpedoartige Container sind zum Zwecke des Schmuggels bereits aufgegriffen worden.

Die (Semi-)U-Boote rücken immer mehr anstelle von Fischerbooten, die früher zum Schmuggel genutzt wurden. Sie sind deutlich schwieriger zu entdecken, benötigen oft kein Personal und können beim Auffliegen schnell versenkt werden.