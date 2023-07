Wie finde ich die richtige Klimaanlage?

Die Zahl der Hitzetage, also Tage über 30 Grad, hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten mehr als verdoppelt. In einigen Landeshauptstädten werden in besonders heißen Jahren mehr als 40 Hitzetage gemessen. Abhilfe schaffen Klimaanlagen, die auch in Österreich immer beliebter werden. Mehr als 200.000 österreichische Haushalte hatten laut Statistik Austria im Jahr 2020 eine Klimaanlage installiert. Einige Punkte sollte man vor dem Kauf allerdings beachten.

Wie viel muss ich für ein Klimagerät ausgeben?

Die Preise für Klimaanlagen zogen heuer deutlich an. Für ein mobiles Monoblockgerät legte man im Juni dieses Jahres im Schnitt knapp 420 Euro hin. Ein Split-Gerät kostet durchschnittlich gut 1.000 Euro mehr, und zwar ohne Montage. Sollen mehrere Räume gekühlt werden, steigt der Preis weiter an.