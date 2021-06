US-Militär will Fracht-Raketen rund um die Welt schießen

Die Idee gibt es schon seit dem Beginn der Raumfahrt. Umgesetzt wurde sie bisher allerdings nicht, weil die Technologie noch nicht so weit war. Nun scheint es nach Meinung des US-Militärs aber soweit zu sein. Die US Air Force will Fracht mit Raketen rund um die Welt transportieren, berichtet Ars Technica. Für das Programm "Rocket Cargo" haben die Militärs knapp 50 Millionen Dollar beantragt.

Eine Rakete schaffe es in 90 Minuten rund um die Welt. Ein Flugzeug könne das nicht, wird der für das Programm verantwortliche Wissenschaftler Greg Spanjers von Ars Technica zitiert.

Einladung an Industrie

Man wolle bereits in "sehr, sehr naher Zukunft" private Unternehmen dazu einladen Lösungsvorschläge zu präsentieren, heißt es von der Air Force. Spezifische Anforderungen für den Raketentransport von Militärgütern wolle man dabei nicht festlegen. Anbieter sollten aber in der Lage sein, Fracht schnell an einem Ort zu laden und an einen anderen Ort zu liefern. Wie dies geschehe wolle man den Firmen überlassen.