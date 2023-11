China kreiert Affen mit leuchtenden Fingern und grünen Augen

In China wurde im Rahmen von Stammzellforschung ein bislang einzigartiger Chimär erschaffen.

Chinesische Forscher*innen haben einen Affen geschaffen, dessen Körper zu einem großen Teil aus Stammzellen besteht. Die fremde Stammzelllinie wurde unter Laborbedingungen kultiviert und vermehrt. Anschließend wurden die Zellen mit einem grün fluoreszierenden Protein markiert, bevor sie in den Affenembryo eingesetzt wurde.

Das hatte den Zweck, sie später eindeutig als gespendete Stammzelllinie zu identifizieren. Es führte dazu, dass das geborene, und mittlerweile wieder gestorbene Tier, grüne Augen und grün leuchtende Finger hatte.

Affe war ein Chimär

Der Langschwanzmakake bestand dann aus Zellen von 2 verschiedenen Affenembryonen derselben Art. Der Affe war somit ein “Chimär”, bestand also aus Zellen von mehr als 2 Elternteilen, nämlich aus 2 jeweils befruchteten Eizellen.

Laut den Forscher*innen enthielten die Organe des Affen zwischen 21 und 92 Prozent injizierte Stammzellen. Bei früheren Versuchen hatten die Tiere nur wesentlich geringere Anteile an gespendeten Stammzellen, wie ScienceAlert schreibt.

Auch in den Zellen, die zu Spermazellen geworden wären, fanden sich die Stammzellen. Das ist für die Forschung besonders interessant, da die Linie so theoretisch auch an Nachkommen weitergegeben werden kann.

Der Affe überlebte lediglich 10 Tage. Die Gesundheit derartiger Chimärenaffen ist nach wie vor ein großes Problem.

