Künstlicher Nerv zur Behandlung schwerer Nervenverletzungen

Sie entstehen durch die längliche Ausrichtung der Schwann-Zellen. Die Büngner-Bänder werden vom Fortsatz der Nervenzelle (Axon) genutzt, um von einer Seite des Defekts auf die andere nachzuwachsen. Das ist wichtig, damit das Axon aufgenommene Reize in der Nervenzelle wieder weiterleiten kann.

Transplantat notwendig

Ist eine Verletzung so akut, dass sich der Nerv nicht von selbst regenerieren kann, braucht es hingegen ein Nerventransplantat aus dem eigenen Körper. Dabei wird ein gesunder Nerv geopfert, um die Funktion des verletzten Nervs wiederherzustellen. Um in Zukunft nicht mehr von Spender-Nerven Gebrauch machen zu müssen, will ein Forschungsteam der FH Technikum Wien künstliche Nerventransplantate herstellen. Diese sollen laut der Forscherin Carina Hromada den natürlichen Regenerierungsprozess einer Nervenverletzung im Körper nachahmen.

Entwickelt wurde der sogenannte MagneTissue-Bioreaktor, mit dem die Büngner-Bänder in-vitro nachgestellt werden. Dafür werden Schwann-Zellen, die Ratten aus dem Ischiasnerv entnommen werden, in Proteinhydrogele eingebettet und auf eine spezielle Halterung aufgebracht. Am unteren Ende ist diese mit einem Magneten ausgestattet.