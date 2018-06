Wissenschaftler entwickeln künstliche Nervenfasern

Die künstlichen Nervenfasern, die von Forschern an der Cornell University entwickelt wurden, bestehen aus drei Teilen, wie ScienceMag berichtet. Dutzende Sensoren nehmen Druckreize wahr, wobei jeder Reiz eine Erhöhung der Spannung zwischen zwei Elektroden bewirkt. Diese Änderung der Spannung wird von einem Oszillator in elektrische Impulse übersetzt. Diese werden dann an einen "synaptischen Transistor" weitergeleitet, der sie in ein Muster übersetzt, das dem von biologischen Nervenzellen entspricht.