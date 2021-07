Wenn humane Stammzellen die Abkürzung nehmen

Dem Start-up bit.bio ist es gelungen, menschliche Stammzellen in wenigen Tagen direkt in den gewünschten Zelltyp umzuwandeln.

Stammzellen gelten in der Forschung als „Meisterzellen“, denn sie weisen keine oder eine nur geringe Differenzierung auf. Da ihre Funktion noch nicht festgelegt ist, kann sich aus ihnen jede Art von Zelltyp, wie etwa Gehirn-, Haut- oder Immunzellen entwickeln. Stammzellen wird in der Wissenschaft großes Potenzial zugesprochen, denn sie ermöglichen das Erforschen schwerer und als unheilbar klassifizierter Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Diabetes. Das ist aber noch Zukunftsmusik.

Zur Behandlung von Krebsarten wie Blut- oder Knochenmarkkrebs kommen sie hingegen schon seit Jahrzehnten zur Anwendung. Die Stammzellforschung kann zusätzlich der Wirkstofftestung sowie Entwicklung neuer Zelltherapien dienen.

Genetische Abkürzung

Traditionelle Stammzellenverfahren nehmen allerdings viel Zeit in Anspruch, denn sie durchlaufen Prozesse der embryonalen Entwicklung. „Dabei verändern sich Stammzellen schrittweise von einer Zelle zur nächsten, bis sie dann etwa eine Gehirnzelle werden“, erklärt der Wiener Neurochirurg und Forscher der University of Cambridge, Mark Kotter. Die Ausdifferenzierung von Stammzellen in spezielle Zelltypen dauert mehrere Wochen bis Monate.

Kotter hat mit seinem Start-up bit.bio nun eine genetische Abkürzung entdeckt, mit der diese langwierige Embryonalentwicklung übersprungen werden kann. Mit der sogenannten „opti-ox“-Technologie können Milliarden menschlicher Stammzellen innerhalb weniger Tage direkt in jeden gewünschten Zelltyp „umprogrammiert“ werden. Dafür müssen die genetischen „Programme“, welche die unterschiedlichen Zelltypen definieren, identifiziert werden.