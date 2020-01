Lebende Roboter aus Stammzellen sollen die Meere aufräumen

Da die Roboter leben, brauchen sie Nahrung. Diese bekommen sie in Form von Fetten und Proteinen. So überleben sie zwischen einer Woche und 10 Tagen. Da sie sich reproduzieren können, kann die Lebensspanne aber auf mehrere Wochen gestreckt werden, wenn sie sich in nährstoffreichen Gebieten befinden. Da Frosch-Zellen verwendet wurden, funktionieren sie derzeit nur in flüssigen Umgebungen. Der Quellcode, den die Forscher genutzt haben, um die Xenobots zu designen, steht kostenlos aus Github zur Verfügung.