Ausgezeichnet: Bakterium frisst CO2 und furzt Biomethan

Das Stadtwerk Regio Energie Solothurn in der Schweiz ist einer der Preisträger des diesjährigen "Watt d'Or". Das Bundesamt für Energie ( BFE) kürte das Projekt in der Kategorie " Erneuerbare Energien" für ein Urbakterium, das durch Furzen Biomethan erzeugt.

Dazu frisst das Urbakterium Wasserstoff und CO2 und macht daraus Biomethan. Dieses wird dann ins Erdgasnetz eingespeist. Diese sogenannte biologische Methanisierung findet im Hybridwerk der Regio Energie Solothurn in Zuchwil statt. Das Urbakterium darf dort "munter vor sich hinfurzen", wie das Schweizer Bundesamt für Energie ( BFE) am Donnerstag das Projekt in einer Mitteilung vorstellte.