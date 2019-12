So klimaschädlich ist das Internet

Wie viel Energie wird eigentlich beim Recherchieren für einen Artikel verbraucht? Zwei Stunden im Browser Firefox bedeuten beim Energieverbrauch: 898 MB an übertragenen Daten, die umgerechnet 0,237 Kilowatt ausmachen. Die CO2-Emissionen der Recherchen im Browser entsprechen damit 15 geladenen Handys oder einer Fahrt von 0,5 Kilometern mit dem Auto, wie mir das Browser-Plugin „Carbonalyser“ anzeigt. Damit habe ich nicht gerechnet – und viele anderen wohl auch nicht. „Die Grundproblematik beim Internet ist, dass sich niemand bewusst ist, was für ein Energieaufwand dahinter steckt“, erklärt Erik Albers, Experte für nachhaltige Software, im Gespräch mit der futurezone. Das Plugin wurde von Richard Hanna und Gauthier Roussilhe vom Shift Project (PDF) entwickelt, um den Energieverbrauch für umweltbewusste Nutzer sichtbar zu machen.

Plakative Vergleiche

„Mit einem Mausklick schickt man Nachrichten über die ganze Welt und das Internet ist jederzeit verfügbar. Aber dass dahinter Server-Landschaften, die eine Fläche von 185 Millionen Quadratmeter haben, stecken, sieht man nicht“, sagt Albers. Google sagt von seiner Suchmaschine, dass bei jeder Suchanfrage 0,2 Gramm CO2 produziert werden. Das klingt wenig, aber wenn man bedenkt, dass jeden Tag mehr als 3,5 Milliarden Klicks via Google generiert werden, sieht man die Relationen. „Mit dem Stromverbrauch eines Suchklicks könnte man außerdem eine Glühbirne elf Sekunden zum Leuchten bringen“, meint der Physiker Werner Gruber, damit sich Nutzer die Ausmaße ihres Energieverbrauchs besser vorstellen können.

„Wäre das Internet ein Land, wäre es permanent in den Top fünf der Länder mit dem meisten Stromverbrauch zu finden“, fügt Albers hinzu. Am meisten Energie verbraucht dabei übrigens das Streamen von Videos. 34 Prozent des globalen Datenverkehrs entstehen durch das Streamen von Videos bei Anbietern wie Netflix und Amazon Prime. An zweiter Stelle kommt Online-Pornografie. „Alleine der Pornokonsum produziert so viel CO2 wie Rumänien“, vergleicht Albers. Das „Shift Project“ hat in seiner Studie herausgefunden, dass Pornografie etwa 27 Prozent des Online-Video-Konsums ausmacht und etwa 60 Prozent des Datenverkehrs durch Streaming entsteht.

Klimasünder oder doch nicht?

Doch es wäre zu einfach, Streaming-Dienste generell als Klimasünder hinzustellen. Denn sowohl das Konsumverhalten als auch das Marktangebot haben sich im Laufe der Zeit verändert, weil der Speicherplatz sowie die Datenübertragung immer billiger geworden sind. Allerdings darf man nicht vergessen, dass auch die Produktion von VHS-Kassetten oder DVDs CO2-Ausstöße verursacht hat.

Forscher der Universität Bristol untersuchten, wie viel Emissionen der Konsum von Filmen via Video-Streaming am Computer im Vergleich zu herkömmlichen TV-Geräten verursachen. Dabei fanden sie heraus, dass ein Film mit einer Länge von 90 Minuten über herkömmliche Kanäle wie Satelliten- oder Kabelfernsehen und gestreamt via Laptop ähnlich viel Energie verbrauchen. Am klimaschädlichsten sei es, hochauflösende Videos am TV-Gerät zu streamen, so die Forscher.

Forscher der Universität Glasgow haben zudem untersucht, wie viel Emissionen die Produktion von Vinyl und CDs im Jahr 2000 verursacht hatten und sind auf 157 Millionen Kilogramm gekommen. Nicht miteingerechnet waren dabei allerdings die Produktion von Plastik sowie die Transportwege, die physische Produkte bis zum Endkonsumenten zurückgelegt haben. Die Emissionen für das Speichern und Übertragen von digitaler Musik betrugen im Jahr 2016 allerdings bereits 200 Millionen Kilogramm. „Digitale Musik ist nicht unsichtbar, sondern hinterlässt ebenfalls einen ökologischen Fußabdruck“, lautete ihr Ergebnis.