Medizin-Nobelpreis geht an die Entdecker der microRNA

"Ihre bahnbrechende Entdeckung offenbarte ein völlig neues Prinzip der Genregulierung , das sich als wesentlich für mehrzellige Organismen , einschließlich des Menschen, erwies", so das Nobelkomitee in seiner Begründung. MicroRNAs erweise sich als grundlegend wichtig für die Entwicklung und Funktion von Organismen.

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Amerikaner Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung der microRNA und ihrer Rolle bei der Genregulierung . Die beiden Forscher hätten ein grundlegendes Prinzip zur Steuerung der Genaktivität entdeckt, hieß es.

Victor Ambros (geboren 1953) arbeitet an der University of Massachusetts Medical School, Gary Ruvkun (geboren 1952) an der Harvard Medical School sowie am Massaschusetts General Hospital.

Corona-Impfstoff im vergangenen Jahr geehrt

Im vergangenen Jahr hatte das Institut den Nobelpreis an die in Ungarn geborene Biochemikerin Katalin Karikó und den US-Immunologen Drew Weissman vergeben, die damit für ihre grundlegenden Arbeiten zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geehrt wurden. Im Jahr davor wurde der in Leipzig arbeitenden Schwede Svante Pääbo für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur menschlichen Evolution ausgezeichnet.

Die Nobelpreis-Woche

Mit der Bekanntgabe in der Preiskategorie Physiologie oder Medizin wird traditionell die alljährliche Nobelpreis-Saison eingeläutet. Am Dienstag und Mittwoch werden die Nobelpreisträger in den Kategorien Physik und Chemie auserkoren, ehe am Donnerstag der Literaturnobelpreis folgt.

Am Freitag wird dann der Friedensnobelpreis vergeben - er ist der einzige der Nobelpreise, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben wird.

In Stockholm folgt zum Abschluss Anfang kommender Woche der Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften. Er geht als einzige der Auszeichnungen nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896) zurück.