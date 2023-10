Chemie Nobelpreis 2023 für Entdeckung von Quantenpunkten

Die 3 Forscher haben in den 1980er und 1990er Jahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte.

Drei Forscher, die in den USA an verschiedenen Universitäten tätig sind, erhalten gemeinsam den Chemie-Nobelpreis 2023 "für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten ". Die Forscher Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov sind die Gewinner. Die Namen waren durch einen E-Mail-Leak vorher schon irrtümlich bekannt geworden, doch sie wurden nun um 11.45 Uhr offiziell als Gewinner bekannt gegeben und bestätigt.

Die Schwedische Akademie der Wissenschaften hat die Preisträger des Nobelpreises in der Kategorie Chemie verkündet: Er geht an die in den USA tätigen Forscher Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov.

Wofür Quantenpunkte eingesetzt werden

Was sind Quantenpunkte eigentlich? QD steht für Quantum Dot (Quantenpunkt). „Ein Quantenpunkt ist eine nanoskopische Materialstruktur, meist aus Halbleitermaterial", heißt es dazu auf Wikipedia. Sie sind sehr klein, energieeffizient und können optisch beeinflusst werden. Dadurch lassen sich Quantum Dots als eine Art Umwandler einsetzen, um Licht zu Farbe zu machen.

Quantenpunkte werden unter anderem in modernen Bildschirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie verwendet. Die auch künstliche Atome genannten Strukturen sind winzig klein und haben sehr einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern.

Zu den bisherigen Nobelpreis-Gewinner*innen 2023

Chemie-Nobelpreisträger an 192 verschiedene Forscher

Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker*innen ist in diesem Jahr mit insgesamt 11 Millionen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert. Die feierliche Übergabe der Preise findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Seit 1901 wurde der Chemie-Nobelpreis an 192 verschiedene Forscher*innen vergeben. Zwei von ihnen erhielten ihn zweimal. Unter den Preisträger*innen waren bislang 8 Frauen, etwa Marie Curie 1911, die die radioaktiven Elemente Polonium und Radium entdeckte oder die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna 2020 für die Entwicklung einer Genschere zur gezielten Erbgut-Veränderung.

