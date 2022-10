Chemie-Nobelpreis geht an Entwickler der "Click-Chemie"

Die diesjährigen Nobelpreisträger für Medizin und Physik stehen bereits fest. Die Auszeichnung für Chemie geht an drei Molekülforscher*innen.

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die beiden US-Forscher*innen Carolyn R. Bertozzi und Barry Sharpless sowie ihren dänischen Kollegen Morten Meldal. Sie werden für die Entwicklung der sogenannten „Click-Chemie“ ausgezeichnet, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Für Sharpless ist es bereits der zweite Nobelpreis, er erhielt die Auszeichnung schon 2001.

"Geniales Werkzeug"

Es handle sich um ein „geniales Werkzeug zum Bau von Molekülen“. Das Konzept der Click-Chemie ermöglicht es, schnell und

zielgerichtet Moleküle aus kleineren Einheiten zu synthetisieren.

Click-Chemie kommt etwa bei der Entwicklung von Arzneimitteln, bei der Kartierung der DNA und bei der Herstellung von Materialien zum Einsatz, wie es hieß. Mithilfe bioorthogonaler Reaktionen haben Forscher*innen etwa die Zielgenauigkeit von Krebsmedikamenten verbessert.