Was Anton Zeilingers Forschung möglich macht

Quantenphysik findet mit winzigen Teilchen, beispielsweise Photonen, statt. Einer der Begründer der Quantenphysik ist etwa Erwin Schrödinger . Sein berühmtes Gedankenexperiment „ Schrödingers Katze “ soll das aufzeigen. Die Katze befindet sich in einer uneinsehbaren Kiste und es ist unklar, ob die Katze tot oder lebendig ist. Solange niemand die Kiste öffnet, um nachzusehen, ist die Katze gleichzeitig tot und lebendig.

Es ist fast schon verwunderlich, dass das Nobelpreiskommittee so lange gebraucht hat, um die Errungenschaften der Quantenphysik auszuzeichnen. Große Firmen wie Google und IBM übertrumpfen sich seit Jahren mit ihren Quantencomputern. Die Industrie will damit vor allem unknackbare Verschlüsselung und nicht abhörbaren Informationstransfer schaffen. Die Forschung daran ist durch Anton Zeilingers Arbeit erst möglich.

Nun ist es möglich, mehrere dieser Teilchen miteinander zu „ verschränken “. Albert Einstein nannte das eher abwertend „ spukhafte Fernwirkung “. Das spiegelt auch wider, was sich viele denken, wenn man ihnen solche Teilchensysteme erklärt. Sie klingen wie Hokuspokus, öffnen der Menschheit aber die Tür in ein neues Zeitalter der Computer und Forschung.

So verhält es sich mit den winzigen Teilchen in der Quantenphysik. Sie haben gleichzeitig mehrere Zustände, beispielsweise „ 1 “ und „ 0 “. Sobald man ihren Zustand misst, „entscheiden“ sie sich zufällig für einen der beiden.

© Johan Jamestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Ähnlich geht es auch den Quantenteilchen. Wenn sie einmal miteinander interagieren - zum Beispiel wenn sie sich berühren - sind sie verschränkt. Statt sie sich als zwei separate Teilchen vorzustellen, sind sie nun ein System, das verbunden bleibt, egal wo sich die Einzelteile befinden. Misst man eines der Teilchen, weiß man aber immer, welchen Zustand das andere Teilchen hat.

"Teleportation" - aber nicht wie in Star Trek

Das ist die Grundlage der Forschung, die Anton Zeilinger den Nobelpreis einbrachte. Denn er nutzte diese Verschränkung, um die Zustände der Teilchen zu beeinflussen. Das wird zwar „Teleportation“ genannt, der Begriff ist aber durch Serien wie Star Trek so stark popkulturell geprägt, dass er einen falschen Eindruck dessen vermittelt, was tatsächlich passiert. Denn ein Teilchen wird nicht wie in der Serie von Raumschiff-Ingenieur Scotty von einem Ort zum anderen gebracht.

Zeilinger und seinem Team ist es vielmehr gelungen, einen bestimmten Quantenzustand von einem Photon A auf ein weit entferntes anderes Photon B zu übertragen. Zuerst in einem Laborversuch in Innsbruck, später im ersten großen Versuch außerhalb des Labors. Das geschah über eine Strecke von 600 Metern unter der Donau hindurch.

Dafür wurde ein drittes Photon C genutzt, das den Zustand von A zu B „transportierte“. A wurde erst mit C verschränkt, C wurde unter der Donau verschickt und verschränkte sich dort auch mit B. Damit sind A und B verschränkt, ohne sich je getroffen zu haben.