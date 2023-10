Wofür der Österreicher Ferenc Krausz den Nobelpreis bekommen hat

Elektronenbewegungen im Bereich von 0,000000000000000001 Sekunden sind durch die 3 neuen Physik-Nobelpreisträger erfassbar.

Viele werden sich aus dem Physikunterricht in der Schule noch an den Aufbau von Atomen erinnern. In der Mitte sitzt der Kern aus Protonen und Neutronen, außen herum flitzen die Elektronen. Ihre Bewegungen sind unvorstellbar schnell. Man konnte sie lange Zeit nicht annähernd beobachten. Ein Elektron kann seine Position innerhalb weniger Attosekunden verändern. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde. Ein kleiner Vergleich, um sich das besser vorstellen zu können. Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde genauso, wie eine Sekunde zur gesamten Zeit, die seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren vergangen ist. ➤ Mehr lesen: Physik-Nobelpreis für österreichischen Physiker Ferenc Krausz

Hilfreiche Schwingungen Mit den kürzesten Laserpulsen, die die Menschheit produzieren kann, kann man quasi Bilder eines Atoms im Bereich von Femtosekunden schießen – ein Millionstel einer Milliardstelsekunde. Elektronen sieht man auf solchen Aufnahmen nur sehr verschwommen. Anne L’Huillier entdeckte Anfang der 90er-Jahre mit Kolleginnen und Kollegen aber einen Trick, um noch kürzere Laserpulse zu erhalten. Schießt man Infrarotlaser auf Edelgase, entstehen verschiedene Oberschwingungen. Sie unterteilen die Wellenform von Laserstrahlen quasi in noch kleinere Wellen. Überlagern sich diese kleineren Wellen, entstehen in regelmäßigen Abständen kleine Signalausschläge, die nur wenige Attosekunden lang andauern. Bei diesen Signalausschlägen verlassen Elektronen kurz ihre ursprüngliche Bahn um den Atomkern, nehmen Energie vom Laserlicht auf, kehren wieder zu ihrem Atomkern zurück und geben die aufgenommene Energie in Form eines kurzen Aufblitzens von Licht im ultravioletten Spektrum ab. Pierre Agostini und Ferenc Krausz nutzten dieses Prinzip in ihren jeweiligen Forschungsgruppen in Frankreich und Österreich, um Bilder von Elektronen im Abstand von wenigen hundert Attosekunden aufzunehmen. Auf diese Art können Veränderungen in Atomen genauer denn je analysiert werden.

Experiment, um Oberschwingungen von Laserwellen auszunutzen und Elektronenbewegungen im Attosekundenbereich sichtbar zu machen © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences