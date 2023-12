Warum die EU einen digitalen Zwilling des Ozeans baut

Den Weltmeeren geht es nicht gut. Dabei sind wir von ihnen abhängig. Sie versorgen uns mit Nahrung, beeinflussen unser Klima und bieten Tieren und Pflanzen eine Heimat.

Die EU setzt derzeit gemeinsam mit der Mercator Stiftung ein ehrgeiziges Projekt um. Wissenschaftler*innen bauen eine digitale Kopie des Ozeans, die 2024 fertig sein soll. Das Computerprogramm soll Bürger*innen und Politiker*innen mit mehr Wissen über die Meere versorgen und bei Entscheidungen darüber helfen. Mit der Einspeisung von gigantischen Datenmengen wird so eine Simulation entstehen, die passende Lösungswege für Probleme wie Umweltschutz und Meerbewirtschaftung aufzeigen soll.

➤ Mehr lesen: Ozeane ändern wegen Klimawandel ihre Farbe

Bessere Entscheidungen

Will etwa ein Fischereiunternehmen eine neue Aquakultur bauen, soll es dann in dem Computerprogramm namens Edito einsehen können, wo eine geeignete Stelle dafür wäre. Wo schwimmen viele Nährstoffe? Genügt die Qualität des Wassers oder ist es durch andere Fischzuchten bereits zu stark belastet?

Die EU-Vision für das digitale Meer geht noch viel weiter. Auch sogenannte „sozioökonomische Daten“ sollen einfließen – etwa wie viele Menschen in einer Küstenregion von der Fischerei leben, ob Tourismus dort wichtig ist oder wie viele Arbeitslose es gibt, die in der neuen Fischfarm arbeiten könnten. Auf einen Blick soll Edito Forscher*innen, Unternehmer*innen, Bürger*innen und Politiker*innen mit einem gigantischen und verständlichen Wissensvorrat versorgen. Sogar in die Zukunft und Vergangenheit des Ozeans soll man mit dem Programm reisen können.

Ein bisschen erinnert das neue EU-Projekt an Computerspiele wie „SimCity“ oder „Farmville“. Dort konnte man eine Stadt oder einen Bauernhof bewirtschaften und zuschauen, wie sich ihre Entscheidungen auswirken: Etwa, wie Kohlekraftwerke Nachbarn unglücklich machen, weil sie die Umwelt verpesten.

In der Fachsprache heißt das, was die EU plant, „Digitaler Zwilling“. Diese virtuelle Nachbildung von etwas Wirklichem wird sonst oft bei Maschinen verwendet, etwa um den Verschleiß von Bauteilen vorauszuberechnen. Auch Gebäude oder ganze Städte werden von solchen Zwillingen mittlerweile kopiert. Ziel ist eine bessere Grundlage für Entscheidungen zu schaffen. Digitale Zwillinge können zeigen, welche Probleme auftreten, wenn bestimmte Dinge in einem System verändert werden.