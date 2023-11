Dieses Kraftwerk erzeugt mit der Wärme des Ozeans unendlich Strom

An einem durchschnittlichen Tag absorbieren die Meere in tropischen Regionen 278 Petawatt an Sonnenenergie. Ein 4.000stel davon würde ausreichen, um den täglichen Strombedarf der Welt zu decken, berichtet New Atlas.

Das britische Unternehmen Global OTEC verspricht, diese Energie anzuzapfen. Schon 2025 soll ein entsprechendes, schwimmendes Kraftwerk bereitstehen und Strom erzeugen.

Meereswärmekraftwerk

Die Idee für sogenannte Meereswärmekraftwerke (Ocean Thermal Energy Conversion – OTEC) ist nicht neu. 1881 gab es erste Experimente damit. Am besten funktioniert das Konzept in Gebieten, mit konstant hohen Temperaturunterschieden im Meer, wie eben den Tropen. An der Oberfläche hat das Wasser 25 Grad Celsius und mehr, in 800 Metern Tiefe nur 4 Grad Celsius.

An der Meeresoberfläche befindet sich eine schwimmende Plattform, die am Meeresboden verankert ist. Eine Wasserleitung führt von der Plattform 800 Meter in die Tiefe, eine andere zapft das warme Oberflächenwasser an. Auf der Plattform befindet sich ein geschlossener Kreislauf mit einer Flüssigkeit wie Ammoniak, deren Siedepunkt zwischen den Höchst- und Niedrigtemperaturen im Wasser liegt.

Wird die Flüssigkeit mit warmen Oberflächenwasser aufgeheizt, wird sie zu Gas. Das treibt eine Turbine auf der Plattform an, die Strom erzeugt. Das Gas wird dann mit dem Wasser aus der Tiefe gekühlt, bis es wieder flüssig wird. Dann beginnt der Kreislauf erneut.