Aston Martin rüstet Oldtimer auf Elektroantrieb um

Dass das System funktioniert, hat Aston Martin an einem DB6 MK II Volante demonstriert. Das Auto aus dem Jahr 1970 fährt mit dem neuen System elektrisch. Die Steuerung erfolgt über ein kleines Display, das diskret in der Fahrerkabine untergebracht werden kann.

Ab 2019 will Aston Martin die Umrüstung alter Klassiker kommerziell anbieten. Wer einen alten britischen Aston in der Garage stehen hat, kann ihn dann vom Hersteller umbauen lassen und das Auto damit emissionslos betreiben. "Wir sind uns der ökologischen und sozialen Spannungen bewusst, die in den kommenden Jahren drohen, den Einsatz von Oldtimern einzuschränken. Zu unserem Second Century Plan gehören deshalb nicht nur neue Modelle, sondern auch der Schutz unseres wertvollen Erbes", sagt Aston-Chef Andy Palmer.