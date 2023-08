In diesem Porsche 964 America Roadster steckt ein Tesla

In 4 Sekunden auf 100 km/h

Statt des originalen 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxer hat Sacrilege Motors bei dem E-Porsche ein 62-kWh-Batteriepaket eingesetzt. Dieses ermöglicht mit einer Ladung eine Reichweite von etwa 320 Kilometern. Mit einem Drehmoment von 500 Nm sprintet das Auto zudem in weniger als 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und das bei einem Gewicht von 1.450 kg - damit ist er nur minimal schwerer als das Original.

Verbessert wurden außerdem Aufhängungs- und Bremskomponenten. Die Bastler haben den E-Porsche mit invertierten Penske-Rennstoßdämpfer an der Vorder- sowie dreifach verstellbaren Penske-Rennstoßdämpfern an der Hinterachse ausgestattet. Zusätzlich erhielt das Auto noch Brembo-Performance-Scheiben an den Bremsen.