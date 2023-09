Elektro Land Rover Defender hat Champagner-Kühler statt Motor

Dieser Land Rover Defender hat unter der Motorhaube einen Champagner-Kühler verbaut. Möglich ist das, weil der beliebte Geländewagen auf Elektroantrieb umgerüstet wird und so der Verbrennermotor verschwindet.

Dieser Umbau stammt vom britischen Unternehmen Everrati, das Oldtimer in vollelektrische Autos umwandelt. Der sogenannte "Shore Tender" wurde gemeinsam mit den Superyacht-Designern Dickie Bannenberg und Simon Rowell entworfen.

Er sei so konzipiert, dass er sich nahtlos in Yacht-Lagerlösungen integrieren lässt, so Everrati. Er könne so an Bord gelagert werden, ohne zu viel Platz an Deck einzunehmen.

Wer nach dem Preis fragt, kann sich das Auto nicht leisten

Interessierte können das Fahrzeug als Paar in Auftrag geben, damit auch weitere Gäste die Fahrzeuge an Land nutzen können. Unter den Sitzen befindet sich eine Handtuchablage, das Auto verfügt zudem über eine Dachmarkise. Die Bodenplatten bestehen aus recyceltem Meeresplastik und die Türen sind abnehmbar.