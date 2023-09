Nissan überrascht mit futuristischem Concept Car

Nissan hat angekündigt, ab 2030 ausschließlich elektrische Autos in Europa zu verkaufen. Im Rahmen der Ankündigung stellte Nissan Großbritannien das Fahrzeug " Concept 20-23 " vor.

Gleichzeitig kündigt Nissan an, eine Teststudie für autonomes Fahren unter Realbedingungen in Großbritannien durchzuführen. Beim Test namens evolvAD soll unter anderem untersucht werden, wie sich die selbstfahrenden Autos in ländlichen und Wohngebieten schlagen.

19 neue E-Autos geplant

Insgesamt plant Nissan, bis 2030 weltweit 19 neue elektrische Fahrzeuge vorzustellen. Mit „Ambition 2030“ sollen zudem 8 "elektrifizierte" Fahrzeuge auf den Markt kommen. Nissan zielt insbesondere auf den europäischen Markt ab. Ein Grund ist, dass Nissan hier laut eigenen Angaben ein Drittel aller Fahrzeuge verkauft. Modelle wir der e-Power Hybrid Qashqai Crossover und der X-Trail, der Ariya und der E-Van Townstar werden sogar nur in Europa verkauft.

Feststoffbatterien und reduzierte Ladekosten

Nissan will zudem die Kosten für Batterien bis 2028 um 65 Prozent reduzieren. Gelingen soll das mit einem Wechsel von Kobalt zu günstigeren Chemikalien. Gleichzeitig sollen bis 2028 auch Festkörperbatterien (ASSB) verbaut werden.

Damit will Nissan die Ladezeiten um ein Drittel reduzieren. Außerdem geht Nissan davon aus, die Ladekosten pro kWh so weit reduzieren zu können, dass zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen keine Unterschiede mehr herrschen.