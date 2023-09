Dieser neue Elektro-BMW soll Tesla einholen

Der Name erinnert an Erfolge in der Vergangenheit, das Auto soll BMW in die erste Liga in der Elektromobilität befördern. Mit der „Neuen Klasse“ stellen die Münchner erstmals eine eigene Plattform für Elektroautos vor. Die Fahrzeuge kommen im Segment des Bestsellers 3er - und greifen damit Marktführer Tesla in der wichtigsten Fahrzeugklasse an.

Das Visionsfahrzeug, das BMW am Samstag im Vorfeld der Automesse IAA vorstellte, verfügt über ein „Head-up“-Display

über die gesamte Windschutzscheibe, über das Fahrer*innen alle nötigen Informationen erhalten, und erinnert mit Designelementen wie dem Hofmeister-Knick an die Fahrzeuge, die in den frühen 60er Jahren als „Neue Klasse“ aufgelegt wurden.