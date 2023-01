Frontscheibe als Screen: BMW zeigt Auto ohne Armatur und Display

Demnächst in Serienfahrzeugen

Das riesige Head-up-Display, bei dem die gesamte Frontscheibe zum Bildschirm wird, soll bereits demnächst in BMW-Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen, wie der deutsche Autohersteller in einer Aussendung mitteilt: Schon ab 2025 werde es in den Modellen der so genannten "Neuen Klasse" eingesetzt.