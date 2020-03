Was wirklich hinter dem neuen BMW-Logo steckt

Neues Logo nach mehr als 20 Jahren

1997 wurde das BMW-Logo zum letzten Mal neu überarbeitet. Nun, mit den Umwälzungen in der Automobilbranche hinsichtlich der Umstellung auf Elektromobilität hat sich der bayrische Autohersteller ein deutlich überarbeitetes Logo verpasst.

"Nach mehr als 20 Jahren präsentiert sich das BMW Markendesign in neuem Look", schreibt BMW in einer Aussendung. Damit werde die Marke BMW an die veränderten Erwartungshaltungen und Sehgewohnheiten sowie dem digitalen Zeitalter angepasst, heißt es.