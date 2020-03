BMW stellt i4 mit 600 Kilometer Reichweite vor

Leistung und Innenraum

Das viertürige Elektroauto werde eine Leistung von bis zu 390 kW (530 PS) auf die Straße bringen. In ungefähr vier Sekunden werde der i4 den Sprint von 0 auf 100 km/h schaffen, schreibt BMW in einer Aussendung.

Der Innenraum ist dominiert von einem großen gebogenen Bildschirm. "Das 'Look and Feel' orientiert sich klar an aktuellen Endgeräten und wirkt bewusst weniger automotiv", heißt es von dem Autohersteller.